德國汽車工業協會示警：無協議脫歐是「致命的」

德國汽車工業協會 (VDA) 今(16)日示警，若英國走上無協議脫歐一途，汽車產業恐將承受「致命」後果。

英國下議院昨日以 432 票對 202 票，否決首相梅伊與歐盟敲定的脫歐協議，票數差距之大，創 95 年來，內閣在國會的最大挫敗。

根據路透社報導，若失去與歐洲市場之間的自由貿易關係，英國將蒙受極大損失，因為在英國組裝的汽車當中，有 80% 會出口至他國，其中多數是銷往歐盟。

由 2016 年數據可得知，英國是德國汽車製造商，最大單一出口市場，當年新車銷售量達 80 萬輛，占全球總出口量的 20%。

昨日英國國會否決梅伊版脫歐協議後，德國汽車工業協會便表示，若英國走上無協議脫歐一途，汽車產業恐將承受「致命」後果。

德國汽車工業協會指出，若英國政府未能提出有序、務實的解決方案，汽車產業就會出現問題。

BMW 也認為，無協議脫歐造成的不確定性，對企業不利，「我們必須為最糟糕的情況做準備」。

雖然脫歐協議闖關失敗，但梅伊並無下台打算，她計畫先挺過反對黨工黨黨魁 Jeremy Corbyn 提出的不信任案，找出可獲得下議院支持的脫歐條件，再依此與歐盟進行協商。

梅伊政府最晚必須在 1 月 21 日，提出「脫歐 B 計畫」，並於 1 週後，呈交下議院。