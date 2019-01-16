〈台日新創合作〉簽訂合作備忘錄 助台商開拓海外市場

台北電腦公會 (TAC) 與沖繩 IT 創新戰略中心 (ISCO) 今 (16) 日共同簽訂新創產業戰略合作備忘錄，台北電腦公會總幹事杜全昌表示，此舉將可協助新創企業利用沖繩平台，為海外業務開拓市場。

杜全昌指出，台灣新創產業成功率一向不高，除台灣市場太小，也因新創產業需要將概念「商品化」與「系統化」，門檻較高，沖繩政府方面擁有經濟特區的優勢，在地理位置上，也與台灣較為靠近，這也是為什麼需要跟沖繩合作的原因，透過簽署協定，不僅可增進台日交流，未來也有更多機會進行跨國產業合作。

TAC 在新創產業的佈局上也不遺餘力，杜全昌說明，去年 TAC 為了促進創新產業的推動過程，舉辦 InnoVEX 特展，總共吸引了來自 21 國、近 400 家新創團隊展出，約 2 萬人前來參觀；杜全昌也強調，今年的 InnoVEX 展也將會擴大展出的規模，在與沖繩政府合作後，也希望 TCA 跟 ISCO 可以互相學習，讓雙方產業層次得以提升，同時也希望台日企業可以媒合對接，創造更多的機會。

杜全昌也表示，未來台灣與沖繩將會採取階段性合作方式，第一階段採 OEM 模式與沖繩企業合作，在產品試賣成功後，第二階段將可以進行更多的投資，或進駐沖繩擴大企業規模。