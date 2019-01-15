【華冠投顧】《紅包行情》暖身期已有不少個股冒出頭 看好領先衝刺的就在《全新多方口袋名單》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股四大指數收低，不過美中貿易戰傳出有解訊息，引發美股電子盤反彈以及亞股全面大漲，台股跟漲，終場大盤 + 97 點創反彈新高 9806 點，收上季線與 9800 點整數關卡，OTC 指數 + 1.06% 重上五日線。

1/4 大盤破底時，昇楷肯定地告訴大家「紅包行情會上演」並詳述看好邏輯，上週大盤急行軍越過季線，昇楷卻於上週五 (1/11) 提醒「短線要轉為整理或回檔走勢」，今日指數因利多帶動再創新高，但依據台股歷史經驗，整理期應該還需要一些時間。

過去凡農曆年後走出紅包行情的走勢都有類似的軌跡脈絡，在封關前也往往會先經歷一段整理期，而整理的最主要原因一是長假賣壓（尤其今年的年假又比較長），二是市場金主結帳賣壓。

既然這些賣壓免不了在節前出籠，控盤者正規的作法一定是先採守勢，甚至讓指數掉下來逢低承接，何必拉高讓大家賣？不過行情發動點也不至於拖到年後，當中的布局眉角歡迎加入昇楷投資園地，去看看上週六放在首頁的教學文章【賺爆紅包行情的眉角～摸透農曆年前的控盤慣性】之分析與歷史比對。

另就極短線而言，今天大盤最後一盤拉高 18 點但期貨跟進幅度有限，加上大盤日威廉指標觸頂... 等，通常出現這類訊號的隔日很容易出現壓盤力道（各種技術指標之特殊應用，再找機會另闢專文解釋），故在短線操作上無須積極追價，以低接為原則。

＜新一輪「多方口袋名單」＞

2019/1/2 推出的首輪「多方口袋名單」，近期多數已經輪流衝上去了，像是《3380 明泰》+10.2%、《6533 晶心科》+32.8%、《6290 良維》+33.6%… 等，只有少數還在整理，例如《2363 矽統》、《3221 台嘉碩》... 等。

此外，這段時間昇楷鎖定的「全新多方口袋名單」已開始帶學員布局，其中有個大族群還不算正式發動，但是在低檔區卻已見大咖著手佈局跡象，想先賺年終過好年嗎？趕緊加入昇楷投資園地，傳個【讚】貼圖給我，及早分享幾檔潛力股給大家賺年終哦！

＜強弱勢股＞

今日工具機族群《4540 全球傳動》、《1597 直得》攜手拉漲停，帶動《2049 上銀》、《1590 亞德客 - KY》跟進大漲；MOSFET 嘗試突破盤局，《5299 杰力》、《6435 大中》、《3317 尼克森》表現亦亮眼，為今日強勢族群。

今日弱勢股仍以受到美台之間利差擴大所衝擊的壽險業為主，《2882 國泰金》、《2881 富邦金》、《2823 中壽》、《2867 三商壽》... 持續破底創波段新低。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。