【豐銀投顧】景氣再不好，也要看位置在哪

◆盤勢分析

昨天筆者才認為:「先修正就會先結束，下一次修正結束後再進場就可以了，沒什麼好擔心」且認為本週的拉回並不是反彈結束的再跌一段的走勢，而是拉回修正之後會再往上走的行情。想不到最近不知怎麼搞的，筆者的話常常在隔天就應驗，這實在是始料未及。但今天大漲，難道就代表短線的修正結束了嗎？還是說盤勢目前就毫無修正的可能嗎？那也不對。先就長遠來看，雖然許多人認定今年景氣不會好，加上中美貿易大戰的結果尚在未定之天, 使得許多人對 2019 非常悲觀。但是筆者要大家思考一個問題，如果說中國經濟放緩，那必然是失業率的增加所造成的。而這些消失的失業人口，並不會憑空就消失，而是會轉移到其他的新興市場。因此，中國失去的經濟成，會由別的國家補足，如此一來經濟成長豈會大幅下跌？

雖然香港首富李嘉誠上週認為今年全球經濟會很差，但實際上股市未必會有影響。記得在 2009 年金融海嘯剛結束時，全球景氣元氣大傷尚未恢復，股市就先開始反彈。當時還有不少人嘲笑這是「無基之彈」，亦即沒有基本面的反彈，認定彈不久就會跌。結果事實證明 2009 年一整年都在上漲，是標準的「? 牛年」，因此景氣不見得會跟股市連動，甚至很有可能是你聽到壞消息時，修正或空頭已經過了呢！再看昨天中國公佈 12 月份的進出口雙降極差的數字，也只影響了陸股一天罷了，今天還不是就生龍活虎？這就是前幾天我們所提到的:「中美兩國都在放資金到市場」造成的，因此我們可以理解到，今年或許行情不會很大，但嚇人的金融危機應該不致於出現。

再說到最近的行情，股市從低點反彈至今已接近 500 點，5 日線與月線所形成的正乖離也開始拉大，此時再追多較為不利。明天注意若跌破 9770 點則短線多方的噴出走勢會暫停，接著再進入整理格局，日後再攻高。若再往下跌 100 點來到 9670 點有守的話，則又會是波段買點。反之若跌破 9670 點則要再等下一次的機會，提供給大家參考，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師