【台新投顧】木星歐洲增長基金勇奪2018《指標》台灣基金獎，實至名歸

2018《指標》台灣年度基金大獎於 2019 年 1 月 14 日揭曉，台新證券投資顧問股份有限公司（下稱台新投顧）總代理之木星歐洲增長基金勇奪「最佳表現共同基金 (Best Performing Fund)」大獎。台新投顧自 2008 年成為英國木星基金的總代理，目前已有 12 檔木星境外基金在台灣銷售，產品線涵蓋股票、債券、多元資產等類別。

本次大獎經主辦單位嚴謹的量化評審後，除彰顯基金的績效穩健卓著，也表彰基金業者在風險管理、投資人權益、品牌維護等方面的努力。

著眼於長期趨勢，不隨政治事件起舞

全球正面臨來自四面八方的挑戰，包含全球央行緊縮貨幣政策，貿易紛爭，以及經濟將進一步放緩的擔憂。而歐洲更存在多樣不確定性，2019 年仍需面對英國脫歐、法國黃背心抗議活動、德國總理梅克爾不再連任執政黨黨魁，以及一連串的選舉活動，如歐洲議會、歐洲央行總裁、歐盟執委會及歐洲理事會主席等改選。

投資人是否該應就此撤出市場？當然不是! 對政治事件過度敏感，反而會影響投資決策。以 2016 年 11 月川普贏得美國總統選舉為例，當時應該沒人想過，接下來的幾個月美股居然會大漲。

金融市場訊息萬變，與其要去猜測何時為低點，何時才可以進場，不如選擇一個能夠對抗市場波動，著眼於長期趨勢，且不管在任何景氣循環都能勝出的投資策略。

精選歐洲贏家企業，在任何景氣循環皆能表現出眾

木星歐洲增長基金經理人 Alexander Darwall 表示，在個股挑選時最重視的就是具長期競爭力的公司。這些公司通常是各自領域內的龍頭，能提供獨特的產品和服務、進入門檻高、知識產權多，也擁有較強勁的定價優勢，收入來自全世界。因此不論景氣高低，這些公司都擁有穩定的現金流，有足夠能力抵禦市場波動。

以本基金第三大持股德國線上支付公司 Wirecard 為例，該公司 2018 年數度調高獲利預測，股價上漲至歷史新高，並於 2018 年 9 月躋身 DAX 指數成分股。Wirecard 的成長，主要得力全球正以極快的速度由現金支付跨越至數位支付，且這趨勢仍將延續。

而投資組合中的法國 3D 程式設計公司達梭 (Dassault Systemes)，透過虛擬搭配現實的科技運用，正引領智慧製造的工業復興，領域涵蓋軍工、建築、製造等，股價也在 2018 年大漲。

西班牙艾瑪迪斯 (Amadeus) 主要提供全球航空訂位票務，現正延伸此技術到酒店服務。德意志交易所 (Deutsche Boerse) 儘管與倫敦證券交易所合併的計畫失敗了，但受益於金融監管趨動，仍看好未來到交易所掛牌和交易的數量將倍增。

低週轉率並集中持股，提供長期報酬

本基金投資組合集中在 35~45 間公司，前十大持股佔 6 成，持股週轉率低於 20%。持有個股特色鮮明且趨勢向上攀升，營收具有韌性，適合長期擁有。

在市場震盪修正之餘，市場價格可能出現「折扣」，亦即評價面低於真正的長期盈餘成長潛力。投資人不妨以定期定額方式逢低布局，透過紀律投資，有效掌握長線升值的機會。

註 1，請參考木星歐洲增長基金累積報酬率表 (%)

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