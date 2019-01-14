【豐銀投顧】上週才說本週拉回 拉回之後呢？

◆盤勢分析

筆者上週才在本文中發表首法，認為:「近期筆者仍看偏多行情，只是在週三台指結算後要留意 5 日線與月線所形成的正乖離過大會造成修正」。結果週三還沒到，今天就急著先修正了，這其實也不是什麼壞事，因為先修正就會先結束，下一次修正結束後再進場就可以了，沒什麼好擔心。今天市場認為股市的修正是因為中國經濟成長放緩所致，但實際上中國經濟發緩是早就可以預測的利空，也就是大家都知道的利空。一個大家都知道的利空還會是真正的利空嗎？因此雖然我們上週就能意識到本週會拉回，但我們也理解本週的拉回並不是反彈結束的再跌一段的走勢，而是拉回修正之後會再往上走的行情。

記得在 2015 年時，台股曾經「萬點一日遊」，隨後波段大跌 2800 點左右，從五月跌至八月，當時股市下跌的主因也在於中國經濟成長放緩所致。雖然當時也造成一陣恐慌，但若從時間來看，也不過是短短四個月而已。從當年八月開始，外資在台指期就一路維持淨多單且至今不曾翻為淨空單過。顯見一樣是國家級的利空，中國的利空能對市場造成的傷害，比起美國當年次貸風暴所帶來的破壞力相對小了許多。既是如此，那麼今天的拉回又何必如驚弓之鳥呢？況且中國已經開始調降存款準備率，美國升息速度也放緩。二大經濟體做出這樣「放水」舉動，難道還不夠大嗎？

就技術面來看明天只要別跌破 9635-9640 點這邊，也就是 20 日線附近，基本上多頭都還能續強，差別只是在於漲的快跟慢而已。加以 VIX 指數也沒有飆高太多，今天的拉回又何必太過擔心。那就算月線被跌破了，只要 VIX 指數沒有再飆高，加上筆者發明的「神奇動能」目前又處於二年來低水位的位階附近，在沒有量的情況下，又怎麼會成頭部？而今天大盤壓回，除了鏡頭相關族群如大立光、尚立之外的股票大多以壓回作收，這也只是受到大盤下跌的影響並不會是常態了，希望大家不要太過擔心並祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師