外匯準備金拉警報 壽險股摔鼻青臉腫 國泰金創下二年多新低

美國聯準會 (Fed) 持續性升息，台灣重貼現率維持 1.375% 不動，台美利差持續擴大，資金外流，造成壽險外匯避險準備成本衝高到 3% 以上，去年全年總體避險成本突破 2 千億大關，外匯準備金拉警報，以壽險為主體國泰金 (2882)、新光金(2888) 兩大金控公司同步重挫，今 (14) 日國泰金下跌 2.52%，以 44.4 元作收，創下 2016 年 11 月 11 日以來新低，本波金融股領跌新光金挫低 3.67%，以 8.39 元作收，距離 1 月 4 日前波 8.26 元只有一步之遙。壽險海外投資部位避險成本飆高，傳出國壽、中壽(2823)、富邦人壽、新壽、南山人壽等公司高層找上金管會，商量爭取擴大外匯準備金規模，增加避險彈性，消息傳出後，壽險類股成為金融股殺盤重心。



今日中壽跌幅最重，開低走低終場大跌 3.72%，以 27.2 元作收，摜破各日均線大關，創下 2016 年 8 月 24 日以來新低，三商壽 (2867) 開低走低，終場跌幅 2.19%，以 11.15 元作收，創下 2012 年 10 月初以來新低。



壽險業除了面臨外匯準備金增提之外，還有投資部位評價波動，對於其他綜合損益表 (OCI) 影響甚劇，上述金控類股若是 OCI 超過相關的規定，盈餘分派恐怕被限制，乍看之下旗下有壽險的大型金控，去年獲利表現不俗，但實際盈餘能配發多少？還得看全年 OCI 表現而定。