全球首創紙本函證數位化 財金公司推金融區塊鏈函證服務

為因應創新金融科技發展，財金公司於 2016 年起就與國內主要大型銀行共同成立「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」，在歷經 2 年多區塊鏈技術探索與實作驗證，即日起推出全球首創的「金融區塊鏈函證」服務，國內區塊鏈應用發展邁向新里程。

財金公司表示，截至 1 月 15 日止，計有國內 27 家主要銀行、超過 100 多家會計師事務所，以及證交所、台灣集中保管結算所等 500 多家企業共同參與；金融企業中，以元大金控旗下所有子公司逾 200 家率先加入，對於推動 e 化作業最為積極。目前參與的會計師事務所，針對企業 2018 年度財報查核，已採用此項結合金融科技的電子化函證作業服務，以達成系統無紙化應用與降低作業風險，有效提升金融機構與會計師事務所的審計作業效能。

財金公司說明，函證是會計師查核企業財務報表時，向金融機構發送詢證函以獲取並評估查核證據的程序。以往需要由查核人員先將紙本詢證函遞交企業用印後，再寄送企業往來金融機構的總行或分行，由於金融機構多以人工方式填覆後再回寄給查核人員，過程不僅耗時費力，內容亦有人工填具疏漏錯誤的可能，且若未以掛號交寄，恐衍生企業印鑑及財務資料外洩、詢證函遺失及遭竄改、變造等作業風險。

為解決上述函證問題，財金公司協同金融機構、會計研究發展基金會，運用區塊鏈特性，導入「金融區塊鏈函證」創新應用，將傳統的紙本函證內容數位化，使資料得以更加安全、機密、快速地傳遞。

財金公司表示，目前在去 (2018) 年 7~11 月的試營運發現，結合區塊鏈與 API 技術雙效出擊，函證查詢時間可由平均半個月縮短到一天。除了節省作業時間及成本外，以往受查企業動輒須用印數十件、甚至數百件的企業授權書，只要以工商憑證、證期共用憑證等電子簽章進行一次線上授權即可輕鬆完成，大幅提升人員工作效能。

在資訊安全部分，財金公司指出，「金融區塊鏈函證」服務透過點對點傳輸，詢證函的收送，皆由金融機構及會計師事務所的憑證加密簽章，未被授權的第三方無法讀取內容，查核人員並可使用專屬 QR Code APP 掃碼，驗證詢證函內容是否有被竄改，使函證作業更為安全可靠。

此外，「金融區塊鏈函證」服務除提供會計師事務所及銀行 WEB 網頁操作介面外，另支援 API 介接，以達到系統全自動的效益；未來詢證函更將支援 inline 的 XBRL 格式，使查核單位的運用更加多元及彈性，顯著提升審計作業的效能。