世界董座背書 MOSFET訂單續強 可見度至少半年 大中、杰力Q1樂觀

世界先進 (5347) 董座方略表示，雖然近期大環境需求有些降溫，但 MOSFET 等分離式元件訂單續強，不受大環境波動影響，目前訂單可見度可達半年；此舉無疑替杰力 (5299)、大中(6435) 等今年的好表現，持續背書。近來大環境波動劇烈，半導體景氣似乎有急凍跡象，8 吋晶圓代工廠產能利用率也傳出鬆動，但對本土 8 吋晶圓代工龍頭世界先進來說，目前接單情況還是不差，主要以 MOSFET 等分離式元件訂單續強為營運主要支撐力，至於驅動晶片、電源管理晶片等則是平平，且預期世界先進今年第一季營運表現仍可優於去年首季。



值得注意的是，近來市場上多對首季的 MOSFET 等分離式元件市況質疑，並傳出需求大降溫，但在世界先進的背書下，已經預告目前 MOSFET 訂單還是很強勁，連帶也意味著，雖有淡季效應、工作天數大減，以及大環境景氣驟降等不利因素存在，但包括大中、杰力等業者今年首季表現，依舊甚可期待。