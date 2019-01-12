〈觀察〉蘇內閣力拚有感經濟 財金部會首要面臨三大挑戰待解

蘇貞昌內閣下週一 (14 日) 即將走馬上任，為爭取民意支持，蘇內閣將拚經濟列為優先要務，但在美中貿易戰懸而未決與全球景氣趨緩兩大不確定變數下，內閣團隊就任後就有三大挑戰等著解決，要如何在短時間內交出讓百姓有感的經濟成績單，將成為新團隊最大挑戰。

蘇貞昌確定回鍋接掌行政院長後，便馬不停蹄約詢閣員，其中又以財金部會首長列為首波拍板名單，突顯拚有感經濟是蘇內閣所有任務中的「重中之重」，為求政策能持續執行與政局穩定，包括財政部、經濟部、金管會與國發會等主要部會首長都已確定留任。

不過，在財金內閣就定位後，艱鉅挑戰也將隨之而來，包括：美中貿易戰與國內外景氣趨緩對於我經濟成長的影響，以及要如何落實蔡總統的經濟紅利分享政策並兼顧財政健全，將成為新內閣必須面對的重要課題。

美中貿易戰影響層面擴及全球市場，不僅影響全球經濟成長，台商為了避禍也興起的回台的念頭，為吸引台商回流並提高投資台灣意願，行政院責成財政部與經濟部等相關部會，研議「台商海外資金匯回專法」，提供資金回流的企業租稅優惠，而為顧及賦稅公平，政府必須在吸引台商回流投資台灣的同時，也要設法杜絕資金恣意炒作。

全球經濟成長今年可能放緩，並進一步影響我出口與接單表現，在去年基期墊高的影響下，我今年上半年出口表現恐將不如預期，政府要如何協助業者轉型，立足全球市場外，也要設法擴大內需市場需求，維持獲利動能不墜，讓企業「有感」，也是蘇內閣的重要任務。

此外，蔡總統元旦拋出經濟紅利分享政策，日前已經定調將 400 億元的歲計賸餘用在促進經濟發展、照顧弱勢與預防非洲豬瘟三大政策上，但由於我國目前包括中央政府債務與潛藏負債合計仍高達 16 兆元以上，要如何將歲計賸餘實踐在政策上，又要兼顧國家財政健全，也將成為新內閣無法迴避的任務。