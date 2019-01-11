【華冠投顧】指數量縮回季線、5G散熱是主流

鍾騏遠 分析師

經過三個月的整理，指數重新站回季線之上，主要的原因為：美中貿易談判正向發展，聯準會表明鴿派態度。下周四之後，季線扣抵值步入低檔區，季線上揚之後，台股帶量就有行情，直到半年線為止。另外，台積電 (2330) 和大立光 (3008) 今天的表現都是以跳空向上的姿態，來表態多方的企圖，代表蘋概雖然利空不斷，但是股價整理接近尾聲。如果蘋概類股可以止跌，台股多方趨勢就更加確定。

多方趨勢的另一個判斷點，就是強勢族群的 5G 光通訊、和散熱，這兩個族群的起漲過程中，並沒有很多散戶的介入，這也代表許多投資人仍舊觀望。今天雙鴻 (3324) 創新高、超眾 (6230) 收長紅過量、泰碩 (3338) 創收盤新高，完全沒有步入空方的樣子，由於先前吸收了不少空單能量，後續不排除出現軋空行情，直到融券退潮、融資水位增加後，才有機會看到大幅度回檔。

5G 光通訊方面，指標股統新 (6462)，今天尾盤收高向上，而投機股聯光通(4903) 也是警示之後再度上揚。北美市占最高的上詮 (3363)，儘管多數個股拉回整理，但尾盤強勢站回平盤之上，可見 5G 是題材主流，而光纖就是 5G 的主軸。最後一個題材，就是指紋辨識，最具爭議的新鉅科(3630)、神盾(6462) 今天同時開在 5 日線上，代表發球權仍在多方的手上，後續方向仍是偏多思考。

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