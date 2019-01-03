【華冠投顧】台股失守9500點!9400點是支撐嗎?!還會破底嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、6147 頎邦、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

短多下車

2019 第二交易日，台股在蘋果盤後重挫下，加權指數下跌 - 59 點開出，上半場雖然在塑化類股止穩下，指數一度由黑翻紅；但是下半場追價無力，指數震盪走低，終場下跌 - 61 點作收，收在 9492 點，成交量 898 億。

經過了昨天『大震盪』後，雖然美股昨晚開低走高，終場小紅作收。但是盤後蘋果發佈獲利預警，導致今天亞股欲振乏力；消息面又是『一波未平、一波又起』。連續二個交易日，台股重挫超過 200 點；僅管內資當道，昨天上櫃市場逆勢收紅。但是今天明顯就出現買盤縮手，甚至有『短多下車』跡象；在這樣情況下… 因為昨天外資已經出現『異常減碼』，今天又出現買盤縮手；所以台股『盤整結構』已經退無可退，如果指數近日無法重返月線，恐怕會有一波快速修正。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、3313 斐成、1569 濱川、9921 巨大、1526 日馳、3081 聯亞… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3483 力致、6552 易華電、4989 榮科、6462 神盾、3443 創意、6488 環球晶… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。