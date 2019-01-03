歐股盤前─市場憂經濟成長趨緩 歐洲Stoxx 50期指跌逾1%

蘋果公司 (AAPL-US) 下修財測，引發市場對全球經濟成長趨緩的擔憂，今 (3) 日歐股盤前，指數期貨下挫，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 1%。

台北時間週四下午 3 點，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 1.19%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.15%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.59 %，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.07%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.03%，深證成指下跌 0.84%；南韓 Kospi 指數下跌 0.81%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收跌 61.72 點，至 9492.42 點。

2019 年首個交易日，美股先跌後漲，但市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，削弱了漲勢。

週三道瓊工業指數收漲 18.78 點 (0.08%)，至 23346.24 點；標普 500 指數收漲 3.18 點 (0.13%)，至 2510.03 點；那斯達克指數收漲 30.66 點 (0.46%)，至 6665.94 點。

美國總統川普日前宣稱，去年底美股重挫，只是個「小差錯」，若能談妥貿易協議，股市就會走高。

新一輪美中貿易談判，將於 1 月 7 日，在北京登場；對此，川普抱持樂觀態度，稱雙方磋商進展順利。

蘋果公司週三指出，本季營收估將低於先前預測，主因在於經濟成長趨緩，導致 iPhone 在新興市場的銷售表現疲軟。

蘋果原預估，會計年度第 1 季的營收，會在 890 億至 930 億美元之間；但蘋果執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

歐洲政壇消息方面，德國經濟部長 Peter Altmaier 週四接受媒體採訪時說，英國脫歐恐造成經濟風險，但德國經濟可望持續成長。