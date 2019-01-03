重要市場指標示警：2019年聯準會可能十年首度降息

一項評估經濟狀況的重要指標十多年來首次預示利率會走低，市場在預期聯準會 2019 年可能降息。

彭博報導稱，當地時間 2 日周三，反映交易者對聯準會政策前景預測的美國公債近期遠期殖利率利差（Near-Term Forward Yield Spread）——六個季度和三個月美債遠期殖利率之差跌至 - 0.0653 基點，這是 2008 年 3 月以來首次跌為負值。

2018 年 7 月，聯準會經濟學家 Eric Engstrom 和 Steve Sharpe 在一篇研究文章中指出，美債近期遠期殖利率利差是一項領先的指標，它反映的是較少被扭曲的實情。文章稱，

若它轉為負值，意味著市場認為「未來多個季度」貨幣政策會寬鬆，因為「他們預計決策者要對已發生的衰退或衰退的威脅做出回應」。

「當市場參與者預計貨幣政策未來 18 個月內會寬鬆，並且市場價格也體現這點，他們的擔憂往往得到印證。」

文章認為，相比 2 年和 10 年期美債利差這種長期利差，近期遠期殖利率利差的預測性更強。

而事實上，2018 年 12 月 3 日，3 年和 5 年期美債殖利率十一年來首次出現倒掛後，現在考慮衰退問題為時尚早，相比短端殖利率曲線，市場更關注的是 2 年與 10 年期以及 10 年與 30 年期美債的利差，它們對投資者心理和預期收益的影響更大，它們還沒有倒掛。

不過，在短端美債殖利率曲線十一年來首次倒掛次日，「新債王」Jeffrey Gundlach 就評論稱，美債殖利率曲線倒掛是美國「經濟將要走弱的信號」，也意味著 「債市總體上不相信聯準會此前的 2019 年升息計劃」。

兩周前聯準會宣布 2018 年第四次升息，同時公布的利率預期點陣圖顯示，多數聯儲決策者將 2019 年的升息預期次數由三次降為兩次。但在聯儲決議公布後十分鐘左右，三大美股指數盡數轉跌，公債利差收窄。一些分析人士認為，這種反應顯示，市場認為聯儲還不夠鴿派。



聯準會開會前，市場對 2019 年聯儲升息的預期次數已經降至不足一次。會後新聞發布會期間，聯儲主席鮑威爾表示縮表步伐不變，縮表未明顯干擾市場。2 年期美債殖利率一度跌破 2.62%，10 年期殖利率跌破 2.75%，利差收窄到約 13 個基點，一次升息就可能導致殖利率曲線倒掛。

上月末，高盛將 2019 年上半年美國經濟增長預期從此前的 2.4% 下調至 2%，並將聯準會 2019 年的升息預期次數下調至 1.2 次。但華爾街見聞當時文章稱，儘管下調預期，高盛仍比市場鷹派，市場目前普遍預期明年聯準會不會升息。