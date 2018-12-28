【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

隔夜美股實現大逆轉激勵，台股今日在台積電帶領下緩步走高，不過成交量持續低迷，直到尾盤法人作帳急拉中華電、台塑及大立光等權值股，加權指數收盤上漲 0.89%，成功站上 9700 點，全年則是下跌 8.6%，另外台指期並未跟上拉抬，也使得逆價差來到 56 點。

《國際金融市場焦點分析》

在 2018 最後一個交易日，中國股市依舊表現疲弱，美股隔夜實現驚天大逆轉，滬指今日依舊小幅開高後隨即回落，不過創投概念再度活躍，同時券商股再度崛起撐盤，貴州茅台公布 2019 年銷售計劃為 3.1 萬噸後股價大漲，上証指數一度拉升站回 2500 點，不過市場缺乏其他熱點，成交量持續低迷，午後指數陷入震盪整理直至收盤，上証未能收復 2500 點，全年下跌 24.59%。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統再次呼籲不要使用華為及中興的產品，使得市場對於中美貿易問題擔憂再度升溫，加上市場擔憂雖 OPEC 2019 年仍持續減產，不過在美國原油生產量持續走高影響下，原油供需惡化問題仍未解決，導致昨日輕原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌超過 3%；另外，美國政府關門問題仍未解決，加上美國消費者信心指數走跌影響，導致昨日美元指數回檔，帶動黃金及白銀同步上揚。

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