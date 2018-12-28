LiTV搶攻連假收視 跨年晚會、電影、戲劇齊放送 衝締造線上收視紀錄

台北最 High 新年城跨年晚會將於 12/31 登場，預計當日台北市府和信義計畫區將湧入數 10 萬民眾欣賞台北 101 跨年煙火燈光秀，台 OTT 龍頭業者 LiTV 董事長錢大衛表示，歷年 OTT 直播跨年晚會，都締造觀看熱潮，今年台北跨年晚會由兩組重量級卡司一同倒數迎接 2019 年，更是一大亮點，期望可創線上收視佳績。

台灣 OTT 龍頭業者「LiTV 線上影視」指出，將免費線上直播台北跨年晚會，不用在現場人擠人、忍受濕冷的天氣。今年跨年晚會首度融合電音與電競演出元素，由黑人、天心、海裕芬共同主持，並邀請華語天后張惠妹、嘻哈天團頑童 MJ116 一同接力，更獨家邀請到韓團 EXID 勁歌熱舞，LiTV 將與全台民眾一起迎向 2019！

每到關鍵連假，OTT 收視流量總會爆增，為搶攻元旦連假四天商機，「LiTV 線上影視」同時推出連假必追、必看的精彩好片，除了經典動畫電影《小王子》之外，還有古裝陸劇輕喜劇《雙世寵妃 2》、國民綜藝節目《天才衝衝衝》以及精選的動漫《刀劍神域》一到三季一次補齊，不論跨年或連假都能盡享娛樂不間斷！

今年跨年晚會壓軸表演嘉賓是華語樂壇天后張惠妹，睽違 3 年再登台北跨年舞台，準備要給全台民眾最佳的聽覺與視覺饗宴，跨年後則由人氣嘻哈天團頑童 MJ116 重磅登場，LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，歷年 OTT 直播跨年晚會，都締造觀看熱潮，今年台北跨年晚會由兩組重量級卡司一同倒數迎接 2019 年，更是一大亮點，期望創下線上收視佳績。