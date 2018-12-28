[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄12/27 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4967 十銓 01/08 初上市 01/02-01/04 1,477 22.00 22.00 群益金鼎 1 01/07 9802 鈺齊-KY 01/08 上市增資 01/02-01/04 510 38.50 38.50 國票 1 01/07 3533 嘉澤 01/07 上市增資 12/28-01/03 850 140.00 140.00 富邦 1 01/04 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。