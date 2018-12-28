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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄12/27
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4967   十銓        01/08 初上市    01/02-01/04  1,477   22.00     22.00  群益金鼎    1   01/07
9802   鈺齊-KY     01/08 上市增資  01/02-01/04    510   38.50     38.50  國票        1   01/07
3533   嘉澤        01/07 上市增資  12/28-01/03    850  140.00    140.00  富邦        1   01/04

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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