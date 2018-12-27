【華冠投顧】美股報復性強彈千點!台股大漲百點!後續如何看待?

陳武傑分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

節前買股票

受到美股暴漲千點下，台北股市早盤上漲 + 72 點開出，隨後在台積電的帶動下，加權指數一度大漲近 200 點；尾盤賣盤壓抑漲勢縮小，終場大漲 + 162 點作收，收在 9641 點，成交量 815 億。

延續我們昨天說的… 只要消息面一結束後，隨時會見到『報仇性強彈』。我們話才說完… 美股立即在川普的信心喊話下，道瓊指教暴漲千點；但是… 說真的，這中間的過程… 到底改變了什麼?! 今天台股在權值股的帶動下，加權指數重返 9600 區間位置；不過接下來台股即將進入四天連假，短線可望是個籌碼換手的機會。因此我們看待盤勢持續走高…『節前買股票、節後數鈔票』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6488 環球晶、3037 欣興、6477 安集、6121 新普、1477 聚陽、5426 振發… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1310 台苯、6150 撼訊、6462 神盾、2376 技嘉、5457 宣德、2449 京元電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。