【永誠投顧】關鍵K團隊 盤勢分享

◆盤勢分析

由於美國預估 FED 預估主席變動機會不大加上白宮政府偏多, 以及俄羅斯預估原油市場跌幅將區區緩等利多刺激, 在美股創 1086 點單日最大漲幅下, 亞洲股市普遍受到刺激上漲, 其中加權指數上漲 162 點 (+1.72%) 櫃買指數 + 2.71%, 日經 225 指數也上漲 3.88%



產業面: 影響盤面的半導體由於 IC 整體庫存維持在 77 天左右, 在 2018 年第三季開始由於 APPLE 銷售不如預期以及汽車受到中美貿易戰降溫, 預估半導體整體年成長率在 2018 年下半年開始下滑, 預估過度下單的庫存需要兩季至三季時間消化, 初步預估在 2019 年第二季落底, 下半年在汽車 + 5G 與 AI 等帶動下緩步回升, 目前台股與美股的修正主要是反應景氣基本面開始下滑, 另外從美國 10 年期與兩年期公債殖利率差開始縮小, 顯示企業獲利能力下降, 金融機構貸短放長的利差縮小. 背後隱含也是經濟活動的減緩, 時序進入年底, 法人目前開始布局 2019 年第一季看好的次族群, 在科技產業趨勢變化上, 5G 對零組件規格提升是最明顯且可以預見的, 但對於整體盤勢的規畫, 2019Q2 才是落底進行中期反彈的時間點

盤面結構

強勢次群族:

矽晶圓: 5483 中美晶 + 4.62%/3532 台勝科 +4.91 %/6488 環球晶 + 9.85%/ 合晶 + 3.08%

砷化幏族群: 3105 穩懋 + 3.48%/8086 宏捷科 + 4.52%/2455 全新 + 3.09%/4971IET +4.22%

5G 供應鏈: 3037 欣興 + 9.43%/3289 宜特 + 9.9%/2345 智邦 + 4.36%/6284 佳邦 + 4.1%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。