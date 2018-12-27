【日盛投顧】回補空方缺口，有望止穩

◆盤勢分析

1. 台股周四在美股出現史上最大漲幅帶動下，指數跳空上漲，業績題材股紛紛轉強，帶動市場買氣回升，終場指數上漲 162.57 點，以 9641.56 點作收，成交量為 815.03 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：上漲增量，有利止穩。

（2）、均線：站回五日均線，短線轉強，後續留意 10 日線到月線之間反壓。

（3）、技術指標：日 KD 約 20 附近交叉向上，有利短多。

3. 櫃買指數本波相對強勢，回檔守穩季線，短線上亦站回到五日均線之上，且五日均線有望向上翻揚，權值股 3105 穩懋、5347 世界先進等止穩，中小型業績股走強，有望向年線挑戰。

4. 法人籌碼：三大法人合計買超 87.63 億元；外資 + 76.25 億元、投信 + 7.15 億元、自營商 + 4.22 億元。

傳產留意生技、自行車與文創 電子以中型業績股為主

1. 電子類股:

(1)PA 相關族群: 雖然外資在 12 月初，調降穩懋評等，但市場仍看好應用於臉部辨識的 3D 感測技術，3105 穩懋回檔守穩季線轉強，2455 全新突破季線逐漸墊高。

(2) 矽晶圓: 6488 環球晶第四季營收仍然強勁，加上實施庫藏股激勵，明年展望仍屬樂觀，股價呈現跌深後反彈，亦帶動 5483 中美晶、6182 合晶等走強。

(3) 被動元件: 第四季營運下滑，加上外資看待景氣，族群表現弱勢，但短線上在加上股價跌深，本益比亦來到低位階，包括 2327 國巨、2492 華新科等出現反彈。

(4)PCB: 受惠於 5G 網通、電動車以及轉單效應，3037 欣興載板景氣看好，股價站回到所有均線之上，另外像是 4927 泰鼎 - KY、8046 南電等亦呈現止穩。

(5)IC 設計: 5274 信驊受惠於人工智慧及高效能運算，市場預估 2019 年有望賺進 2.5 個股本，股價續強，5269 祥碩在超微市占率有望提升下，跳空上漲，3443 創意在 AI 以及 5G 需求拉升，持續維持強勢。

(6) 連接器: 受惠於特斯拉降價衝市佔，3665 貿聯 - KY 創波段新高。

(7) 電池族群: 因近期 6558 興能高新掛牌走強，6121 新普 11 月營收續創新高，加上積極轉型，毛利率提升，股價續強，4721 美琪瑪則在電動車需求增溫下，呈現強勢整理。另外像是 4739 康普、3211 順達與 8038 長園科等股亦屬強勢。

2. 非電子類股

(1) 生技族群: 1760 寶齡富錦 11 月營收創新高，幽門桿菌快篩試劑拼全球第二，股價強勢，4736 泰博新品爆發，明年有望挑戰一個股本，股價沿五日均線走高，4107 邦特 11 月營收創新高，第四季獲利有望再度創高，投信持續買超，股價沿月線走揚，4726 永昕 LusiNEX 第一期臨床解盲，股價突破年線持續強勢。

(2) 文化創意: 6180 橘子 11 月營收亮眼，天堂 M 推出新職業加上 2019 年上半年將續推 2-3 款遊戲，股價走強，3546 宇峻第四季營運有望優於第三季，加上 2018 年續推新款，股價挑戰半年線反壓，4803VHQ-KY 前三季獲利超越去年全年，且有望分拆赴港上市，股價走強。

(3) 自行車: 9914 美利達第四季獲利維持高檔，中國大陸市場回溫，股價走強，9921 巨大，中國市場止跌，第三季獲利創 12 季新高，守穩年線轉強。8924 大田跨足碳纖維自行車，第三季轉盈，第四季續揚，股價漲停。