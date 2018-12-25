【亞洲投顧】又破底了，除了空方操作之外就是等待

◆盤勢分析

今天大盤量小增下跌，自從跌破關鍵支撐 9632 點，盤勢持續偏空，今天直接回補缺口 9574 點，空方目標就是 9400 點，大家一定要控制風險，現在除了持續空方操作之外，要觀察大盤是否出現站穩 9559 點的正式止跌訊號，否則還是空方趨勢。看看 12 月初，龍哥請大家注意矽晶圓和被動元件籌碼不穩，結果一路回測，多少人又被套牢了，龍哥則是帶會員朋友放空操作，多空個股一定要分清楚；這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 又出現 + 50 萬的獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？盤勢偏空也開始找機會佈局個股的空單，大家快點跟上。龍哥提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單減少 578 口，自營商期貨多單增加 1137 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤下跌，籌碼偏空，還是要注意回測。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9826 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9632 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

