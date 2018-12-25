貴金屬盤後─股市大跌 黃金收高13.70美元 創約六個月收盤高點

黃金期貨週一大幅上漲，收盤接近六個月高點。投資人規避風險，退出股市，股市創下史上最糟耶誕夜走勢，推升了黃金的避險買盤。

黃金市場今日提前於台北時間凌晨 01:30 收市。

今日風險性資產的下跌壓力增加，利空包括貿易戰擔憂，經濟成長減緩，及白宮與 Fed 關係緊張。報導指出，因不滿 Fed 升息，川普總統有意開除 Fed 主席鮑爾，但他瞭解，他無權因政策意見不同而開除鮑爾。

此外，財政部長梅努欽於假期中發布聲明指出，在打電話給六家大型銀行主管後，覺得信用市場穩定。

分析師說，黃金可望觸及年底目標 1275 美元，股市疲弱有助推動黃金目前的漲勢。

2 月黃金收高 13.70 美元，或 1.1%，至每盎司 1271.80 美元。

美元指數下跌 0.4%，亦有助支撑黃金價格。

根據交易最熱絡合約，本季以來，黃金上漲逾 5%，但今年以來，黃金仍下跌近 4%。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 12 美分，或 1%，至每盎司 14.82 美元。

3 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.661 美元。1 月白金下跌 0.8% 至每盎司 789.40 美元。

3 月鈀金上漲近 1.5% 至每盎司 1175.60 美元，守於接近歷史高點水準，擔憂供給吃緊及需求成長為利多。