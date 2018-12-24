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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月22日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2382   廣達                   836      1123      74.44  
2002   中鋼                  1872      2546      73.53  
2880   華南金                2783      3802      73.20  
2801   彰銀                  1737      2379      73.01  
1102   亞泥                  1055      1445      73.01  
2022   聚亨                  1144      1580      72.41  
00664R 國泰臺灣加權反1       1647      2303      71.52  
2885   元大金                6604      9547      69.17  
0050   元大台灣50            2046      3003      68.13  
00632R 元大台灣50反1        45421     67973      66.82  
2347   聯強                   898      1348      66.62  
2886   兆豐金                1527      2412      63.31  
5880   合庫金                2007      3180      63.11  
2845   遠東銀                1017      1628      62.47  
2890   永豐金                1823      2925      62.32  
2330   台積電                3166      5185      61.06  
2883   開發金                2542      4223      60.19  
2891   中信金                3592      6038      59.49  
00642U 元大S&P石油           2799      4793      58.40  
00636  國泰中國A50           1967      3402      57.82  
2412   中華電                3742      6484      57.71  
2006   東和鋼鐵              1077      1868      57.66  
2892   第一金                1849      3215      57.51  
1722   台肥                   727      1265      57.47  
2889   國票金                 791      1420      55.70  
3712   永崴投控               776      1423      54.53  
2362   藍天                   662      1242      53.30  
2867   三商壽                 689      1319      52.24  
00737  國泰AI+Robo            924      1786      51.74  
2618   長榮航                8322     16424      50.67  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2022   聚亨                 -1275      1580     -80.70  
2885   元大金               -7350      9547     -76.99  
2801   彰銀                 -1823      2379     -76.63  
2880   華南金               -2831      3802     -74.46  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1596      2156     -74.03  
2002   中鋼                 -1880      2546     -73.84  
00648R 元大S&P500反1        -1196      1679     -71.23  
5880   合庫金               -2218      3180     -69.75  
2886   兆豐金               -1677      2412     -69.53  
2006   東和鋼鐵             -1289      1868     -69.00  
2887   台新金               -7643     11889     -64.29  
2330   台積電               -3322      5185     -64.07  
2891   中信金               -3740      6038     -61.94  
2890   永豐金               -1798      2925     -61.47  
2867   三商壽                -802      1319     -60.80  
2603   長榮                 -2684      4537     -59.16  
0050   元大台灣50           -1771      3003     -58.97  
1102   亞泥                  -843      1445     -58.34  
3712   永崴投控              -830      1423     -58.33  
2845   遠東銀                -941      1628     -57.80  
2884   玉山金               -2911      5139     -56.65  
2382   廣達                  -636      1123     -56.63  
1101   台泥                  -905      1636     -55.32  
2883   開發金               -2330      4223     -55.17  
2892   第一金               -1761      3215     -54.77  
2889   國票金                -776      1420     -54.65  
1477   聚陽                  -621      1148     -54.09  
2412   中華電               -3490      6484     -53.82  
2347   聯強                  -716      1348     -53.12  
00676R 富邦臺灣加權反1      -1041      1961     -53.09  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00632R 元大台灣50反1          38490     67973        56.63  
00664R 國泰臺灣加權反1         1244      2303        54.02  
00737  國泰AI+Robo              713      1786        39.92  
00642U 元大S&P石油              998      4793        20.82  
2382   廣達                     200      1123        17.81  
1102   亞泥                     212      1445        14.67  
2104   國際中橡                 253      1741        14.53  
5876   上海商銀                 423      3087        13.70  
2347   聯強                     182      1348        13.50  
00636  國泰中國A50              446      3402        13.11  
2317   鴻海                     748      6222        12.02  
2618   長榮航                  1971     16424        12.00  
2303   聯電                    1747     14652        11.92  
1402   遠東新                   217      1933        11.23  
3481   群創                     567      5169        10.97  
0050   元大台灣50               275      3003         9.16  
2105   正新                     117      1377         8.50  
2337   旺宏                    1178     14881         7.92  
1314   中石化                   246      3224         7.63  
8046   南電                     313      4116         7.60  
2515   中工                      95      1260         7.54  
1722   台肥                      94      1265         7.43  
0056   元大高股息                77      1103         6.98  
3026   禾伸堂                    80      1169         6.84  
2356   英業達                   105      1551         6.77  
6153   嘉聯益                   438      6556         6.68  
2344   華邦電                   220      3366         6.54  
2633   台灣高鐵                  86      1321         6.51  
2498   宏達電                   177      2794         6.34  
1218   泰山                      89      1414         6.29  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1457      2156       -67.58  
00648R 元大S&P500反1           -833      1679       -49.61  
00671R 富邦NASDAQ反1           -343      1408       -24.36  
00631L 元大台灣50正2           -445      2692       -16.53  
2887   台新金                 -1785     11889       -15.01  
2609   陽明                    -183      1505       -12.16  
00677U 富邦VIX                -4902     40450       -12.12  
2006   東和鋼鐵                -212      1868       -11.35  
2014   中鴻                    -247      2692        -9.18  
2603   長榮                    -391      4537        -8.62  
6558   興能高                  -133      1546        -8.60  
2867   三商壽                  -113      1319        -8.57  
2022   聚亨                    -131      1580        -8.29  
4958   臻鼎-KY                 -135      1689        -7.99  
2885   元大金                  -746      9547        -7.81  
2884   玉山金                  -381      5139        -7.41  
6176   瑞儀                     -76      1060        -7.17  
4927   泰鼎-KY                 -129      1926        -6.70  
5880   合庫金                  -211      3180        -6.64  
1101   台泥                    -108      1636        -6.60  
2534   宏盛                    -115      1801        -6.39  
2886   兆豐金                  -150      2412        -6.22  
2313   華通                    -147      2423        -6.07  
00639  富邦深100               -119      1972        -6.03  
1409   新纖                    -239      3976        -6.01  
2349   錸德                    -726     12106        -6.00  
3653   健策                    -163      2985        -5.46  
3576   聯合再生                 -92      1707        -5.39  
2201   裕隆                     -98      1888        -5.19  
3535   晶彩科                  -103      2003        -5.14  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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