〈Pixel崛起〉Google智慧機市占率看俏 台供應鏈將受惠

Google 旗下 Pixel 系列手機上市後，引起市場不少討論，根據外媒報導，Google 智慧型手機市占率與營收，都可望顯著成長，與蘋果 (AAPL-US) 面臨銷售下滑的情形大不同，而回頭來觀察台廠，鴻海 (2317-TW) 是 Google Pixel 3 主力組裝廠，另外還有可成、臻鼎 - KY(4958-TW) 等也都吃 Pixel 訂單，隨著 Google 手機市占率提升，營運也可望直接受惠。

Pixel 3 是 Google 去年 9 月花重本，從宏達電 (2498-TW) 買下 Pixel 團隊後，首次推出的智慧型手機，除了規格上的提升，Google 為了產品利潤與量產效益，也一反前兩代產品策略，將組裝訂單從宏達電轉至鴻海，為鴻海非頻陣營布局再添新機會。

除鴻海外，可成 (2474-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 也負責 Pixel 3 的機殼與印刷電路板業務，同樣可在 Pixel 銷售成長力道下受惠。

Pixel 3 與 Pixel 3 XL 售價分別為 799 美元與 899 美元，外媒認為，Google 未來也可能在一定的價格範圍內，推出更多功能的手機，與蘋果陣營互別苗頭。