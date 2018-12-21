跌幅已大 科技股有機可乘

當下的華爾街，處處布滿著陰霾。

紐約證券交易所交易員布里斯 (Keith Bliss) 說，現在的市場裡，空頭氣氛彌漫。多頭消失殆盡，大家都不願進場。

Nasdaq 已接近空頭市場。油價則已進入空頭市場領域。Russell 2000 與道瓊運輸平均指數也已落入空頭市場。道瓊工業平均指數與 S&P 500 距空頭市場亦已不遠。

由於大多投資人爭相出場，反讓聰明的投資人有了機會。根據明年每股獲利預估計算，S&P 500 本益比僅 14.5 倍，明顯低於歷史平均的 16 倍。這意味股價目前仍然低估。

CFRA 公司策略師琳西 (Lindsey Bell) 週四說：「的確，經濟正在減緩，但並未急速下墜。減緩未必是壞事。」

琳西建議投資人，將資金投入科技股，因為近幾個月科技股跌勢慘重。

科技股近來下跌，因素包括投資人非常擔憂管理法規日益浩繁，尤其臉書的隱私醜聞幾乎週週出現。蘋果 iPhone 的需求持續萎縮，若中美貿易戰升溫，許多科技公司還將面臨零件價格上漲的難題。

然而，科技業的資產負債表依舊強健，持續引領經濟走勢。自 Nasdaq 於 8 月創新歷史高點以來，科技業的基本面並未產生大幅變動。

琳西亦建議投資公用事業股，做為防禦性投資。但她警告，需避開金融股，因當經濟減緩時，金融股最為脆弱。

她預期明年整體企業獲利將成長 7%，依舊健康，雖然大幅低於 2018 年的成長 28%，但 2018 年係因企業減稅所致。

琳西說：「展望 2019 年 ，我們審慎樂觀。」