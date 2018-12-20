中國人行創設TMLF 短期內降準無望？

12 月 19 日晚間，中國人行宣佈，決定創設定向中期借貸便利（Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF），該操作期限為一年，到期可根據金融機構需求延展兩次，這樣實際使用期限可達三年，而利率比 MLF 利率低 15 個 BP，為 3.15%。

中國人行相關負責人表示，該政策將會強化對小型企業、民營企業的信貸供給能力，降低融資成本，並且利於改善商業銀行和金融市場的流動性結構，在合理的情況下保持市場流動性充裕。同時，中國人行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，擴大逆週期調整力道，保持市場流動性順暢，並更精準有效實施定向調控，為高品質發展和供給側結構性改革營造出適當的貨幣金融環境。

圖: 中國國債信息網。縱座標單位：％：橫座標單位：年。

TMLF =「定向降息」

由於這次 TMLF 利率低於 MLF 利率，市場解讀為「定向降息」。而在近期中國市場對於降息議題有諸多討論，中國興業研究分析師郭於瑋分析中國人行「降息」的四種可能性：穩定政策利率但降低市場利率、定向降息、降低公開市場操作利率，以及降低貸款基準利率。

其中在「定向降息」一項敘述顯示，2018 年 7 月，中國人行推出「定向 MLF」，即給予商業銀行額外 MLF 支援其發放貸款和投資信用債。而這次新設的 TMLF，可以看出中國人行仿效英國央行的貨幣政策經驗，逐步改善「定向 MLF」政策，目前在以低於政策利率的水準向商業銀行釋放 MLF，並要求其將資金用於支持民營企業或小型企業，向其提供長期穩定資金來源，以建全整體資金結構。

「現有的 MLF 利率為 3.3%，相較於 OMO 和市場短期利率略為偏高，政策利率曲線太過陡峭，一方面會打擊銀行與中國人行從事 MLF 的意願，另一方面會阻礙無風險收益率的進一步下滑，不利於降低實體融資成本」，中國聯訊證券首席經濟學家李奇霖稱。

李奇霖並認為由於一年期的 TMLF，資金成本 3.15%，因能續做兩次，所以實際上能為銀行體系帶來長期的活水，保證流動性充裕，又可在一定程度上穩定拉升短期利率，避免在 FOMC 升息後，中美兩國在短期利差出現負數的窘境，可兼顧內外均衡。

短期降準可能性降低

不過 TMLF 創設後，中國人行可能會以此代替降準來執行定向寬鬆政策，由於降準對於整體經濟層面影響大，範圍廣，變數多，而定向寬鬆政策可讓中國人行更能彈性因應中國經濟變化，因此也降低未來中國人行採取全面降準的預期性，而中國殖利率曲線將進一步變平。對市場而言，中國人行在 FOMC 升息前夕宣佈未來將釋放長期流動性，仍超出市場預期，不過整體影響偏向正面，而且由於 TMLF 利率更低，長端收益率向下的阻力也相對減弱。

