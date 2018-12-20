【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：聯準會一如市場預期升息 1 碼，同時點陣圖預測明年升息次數將較 9 月會議的 3 次下降到 2 次，會後記者會鮑威爾表示並沒有打算改變目前的縮減資產負債表計劃，有鑒於近期美國股市重挫，加上川普連續抨擊 FED 緊縮政策，市場本預期 FED 的政策說明將更為鴿派，鮑威爾此番說法引發股市失望性賣壓，加上美光明年第一季財測遜於預期，引發半導體類股賣壓，科技股全面重挫，標普 500 收盤創 15 個月以來的新低。

台股觀點：美國科技類股止跌反彈，費半指數上漲超過 1%，使得今日台股隨美國科技股走高呈現上揚，台積電及大立光均上漲超過 1%，領漲電子族群，金控股走強推升金融股，雖然中國股市再度下挫，不過加權指數在權值股拉升下維持震盪走高格局，但是櫃買指數則明顯遭遇較大年底結帳賣壓，終場台股拉高結算上漲 64.39 點，漲幅 0.66%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 120.6 億；FED 政策聲明未如市場預期鴿派，美股再度跌至逾一年新低，顯示短線空方氣勢占優，同時昨日強勢的半導體及科技股再度全面重挫，需注意是否衝擊今日台股電子族群，接近年底假期外資缺席下，短期以個股內資作帳行情為主，在外圍市場不佳下，預計盤勢將較為波動。

關注焦點：1)12/20 日本央行及英國央行利率會議 。

