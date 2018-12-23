10年市值翻至3倍 統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

文／今周刊編輯團隊

街頭巷尾隨處可見的 7-11，柴米油鹽的統一企業，平凡無奇到容易被人忽略，但過去十年，他創下的羅智先障礙，卻讓人難以輕忽。

羅智先，這位全台最大生活產業王國掌門人，接班 10 年，端出一份亮眼的成績單；他不再只是駙馬爺，一個以羅智先為首的統一集團，早就無聲無息攻略全台灣每個角落。

過去 10 年來，該集團市值持續成長，今年中正式突破 1 兆元，10 年來市值翻至近 3 倍，集團總營收逼近 1 兆元。

為了穩健寧可犧牲成長 「羅氏金句」成經營王道

統一集團的事業包山包海，從統一企業旗下販售大宗物資的麵粉飼料，乳飲事業包括純喫茶、茶裏王，還有泡麵、沙拉油，以及近年來積極布局的烘焙麵包，聯繫所有通路間的物流，幾乎攻占了你我每個人家庭裡的廚房，加上街頭巷尾 5 千多家 7-11，這兩大事業體聯手，成為撐起統一集團、巨大又堅固的兩根樑柱。

集團內還有不少小尖兵：大統益是台灣至今營業規模最大的大豆提油廠，裕國冷凍是全台規模最大的低溫倉儲公司，統一實業專做飲料包材，還有金融的統一證券、生技的神隆、營建的太子建設，以及專營國際貿易的德記洋行、百貨業的夢時代，串連成一個鋪天蓋地、幾乎無所不在的「統一集團王國」。

斷捨離該砍就砍 剪刀手 CEO 讓統一變美麗

羅智先像一個手拿大剪的裁縫師，這幾年對著統一集團上下共 2 百多家的轉投資公司進行裁剪，連羅智先自己都形容：「抽屜裡一些不用的東西都清乾淨，集團塑身有成，身材愈來愈好，看起來很值得開心。」

在台灣，統一集團近年來的大動作或許不算多，甚至在行動會員 App 上的表現，還比競爭同業全家來得慢些。3 年前，統一就推出有累點功能的 OPENPOINT App，但目前會員人數僅達 3 百萬人，相對競爭對手全家的會員 App 卻憑著寄杯等創新功能，2 年內創下 8 百萬會員人數佳績。

但統一還是有不少新動向，諸如統一超商拿下泰安休息站 12 年的經營權、太子建設在市場推案、7-11 繼續推出無人店、複合店，還有新形態麵包店開出，以及統一麵包推出新口味的麵包上市。

反轉集團樸實緩慢 要快轉躍上國際

但羅智先掌握權力越來越大，並於外派美國 10 年期間取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）的企管碩士學位。他深知這個本土集團要引進更多國際人才，才能打國際盃。他從執行副總時代，就打破慣例，每年招聘「營銷儲備幹部」，他想藉此引進有外國學歷、有膽識的年輕人，為統一這個老集團注入新血。

前幾年乏善可陳，優秀人才看到統一開出來的薪水，根本不願意來上班；但幾年後，羅智先努力為他們爭取好一點的待遇，至少不要和北部企業差距太大，在保守的統一文化裡，仍引來許多老臣、大老質疑。

羅智先自己擋住這些雜音，幾年後，開始有英國劍橋大學、美國名校履歷陸續送進統一，這些人之中大概有一半適應統一文化，存活下來，如今許多都成了重要的中階幹部，擔任羅智先的左右手。

羅智先也從外商挖角，找來曾任花旗銀行副總裁的蘇崇銘，當時也跌破市場眼鏡，但蘇崇銘在統一一待已超過 10 年，是現在統一集團的財務長、羅智先的重要帳房。



來源：《今周刊》 1148 期

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