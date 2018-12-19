【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美墨邊境預算問題升溫，加上昨日原油再度暴跌創下新低，市場預期明年聯準會對於升息態度將有望轉向鴿派，帶動估值偏高的美國科技類股止跌反彈，使得今日台股隨美國科技股走高呈現上揚，終場台股上漲 64.39 點，漲幅 0.66%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 129.46 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國財長表示中美貿易談判將於 1 月舉行，不過昨日中國國家主席習近平於改革開放 40 週年紀念大會上談話並未提及中美貿易談判相關談話，使得市場對於中美貿易能否達成協議仍存在疑問，加上明日凌晨聯準會將公佈利率決議內容，在目前聯準會尚未公佈明年升息規劃下，使得市場對於股市呈現觀望態度，導致今日中國相關之恆生指數及香港 H 股指數走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

IEA 報告顯示 OPEC + 實施減產，加上伊朗及委內瑞拉的可能產出損失，實際效果可能大於 120 萬桶 / 日，同時主要產油國備用產能稀缺，潛在供給中斷可能造成價格上漲壓力，不過目前市場更在意明年經濟展望的悲觀預期，原油需求也同步遭到下修，同時美國及俄羅斯產量處於紀錄高點，加上 OPEC 能否嚴格執行減產仍屬未知，WTI 期貨在失守 50 美元後，昨日賣壓再度出籠，價格也續創逾１年新低。

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