【運達投顧】升息影響行情路況能見度，台股行情進入霧區

◆盤勢分析

行情路況短線複雜往上：

【升息影響行情路況能見度】

行情路況短線複雜往上: 升息影響行情路況能見度

美股: 美墨邊境興建圍牆預算問題僵持不下，導致美政府運作可能停擺、油價大幅下跌引發能源股拋售，道瓊留下上影線，盤中上漲 300 餘點後，收斂漲幅，美股道瓊指數上漲 82.66 點

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/18 該殖利率收在 2.74%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 本週聯準會 (Fed) 舉行今年最後一次決策會議，市場參與者認為 12 月加息的 70%，利率上升可能成為承擔高比例債務的小公司的障礙，貸款業務的利息增加。

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※運達投顧 高維緒分析師

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