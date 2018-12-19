【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：週二美股亞馬遜、臉書以及 AMD 等科技類股引領美股反彈，不過油價再度崩跌衝擊能源類股賣壓出籠，同時美國政府預算問題，全球經濟展望不佳以及聯準會本次利率會議預期將升息一碼，均對股市造成壓力，標普 500 指數盤中一度翻黑，收盤勉力收小漲，科技類股那斯達克及費半指數較為強勢。

台股觀點：道瓊指數連續兩個交易日重挫近千點，S&P 500 指數創下 14 個月以來新低，日韓股市昨日開低後一度反彈拉升，不過習近平於中國改革 40 週年大會上談話，並未提及與貿易戰相關消息，引發陸股失望賣壓，亞股隨即擴大跌幅，台股電子、金融及傳產全面走跌，資金轉進食品、觀光、紡織等零星個股抵抗，加權指數收盤下跌 0.7%，交易量持續低於千億以下，籌碼面上，外資期現貨轉為合計賣超 86 億元；美股跌破前波低點，顯示短線空方氣勢占優，接近年底假期外資缺席下，預計短期以個股內資作帳行情為主，市場等待今年最後一場 FOMC 會議，FED 對明年的利率政策做出指引，指數陷入狹幅震盪整理之中，雖然美國近期經濟數據依舊強勁，但有鑑於全球經濟成長減緩風險升溫，FED 近期頻現鴿派聲音，此次會議若意外出現偏向鷹派結果，將在股匯市造成大幅波動。

關注焦點：1)12/20 03:00 FOMC 會議 。

