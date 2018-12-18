建漢明年營運持續面臨挑戰 期待寬頻成長拉動整體營運

建漢 (3062) 前三季稅後淨利 1.24 億元，年成長近 3 成，每股盈餘 0.38 元。總經理吳忠和表示，今年是很辛苦一年，但關關難過關關過，明年營運仍具挑戰，但會小心謹慎面對大環境變化。Broadband(寬頻)是未來布局最重要一塊，也是火車頭，今年營收占比拉高至 33%，其他三個產品的成長可以期待，看好非蜂巢式功耗廣域網路 (LPWA)、NB-IoT(窄帶物聯網) 及 LTE-M 將慢慢發酵。總經理吳忠和說，大環境詭譎多變，今年在原料漲價、不平穩匯率因素下，是很辛苦一年，現在美中貿易戰更讓整個網通產業都被命中，但所謂關關難過關關過，公司會小心謹慎面對大環境變化。今年前三季合併營收 63.8 億元，年減 1.7%，毛利率 6.45%，營業淨利 6273 萬元，淨利率 0.98%，稅後淨利 1.24 億元，年成長近 3 成，每股盈餘 0.38 元。



四大產品包括 Broadband(寬頻)、IoT(物聯網)、Digital home(數位家庭)、WiFi，去年營收比 28%、14%、29%、29%、22%，今年則分別為 33%、12%、33%、22%。吳忠和表示，未來布局中，寬頻是最重要一塊，是源頭，今年營收占比明顯拉高，有了這個，後面三個產品成長可以期待。



根據 2018 年寬頻網路世界論壇，固定寬頻網路用戶數量今年第二季增加 2.5%，已經達到 10 億。雖然銅線在衰退中，但建漢成長比較多在 Cable MOBILE，在全球仍有一半的人沒有網路的服務，基礎建設缺乏下，未來需求會持續成長。



他也看好，非蜂巢式功耗廣域網路 (LPWA) 具有非常大的競爭優勢，未來五年幾乎每年超過 100% 成長，預估 2023 年達到 10 億的量。而 NB-IoT、LTE-M 更是公司未來發展的重中之重，不只數量增加，包括架構等都是深耕目標，未來也有機會慢慢發酵。