紐約匯市—市場迎接重磅一週 美元走跌

週一 (17 日) 交易，美元兌主要貨幣走跌，投資者準備在眾多數據將公布的這一週迎接一連串貨幣政策決定。

ICE 美元指數下降 0.3% 至 97.119。

歐元兌美元自 1.1309 美元上升至 1.1349 美元。

傳統避險貨幣日圓和瑞朗兌美元雙雙走強，美元兌這兩種貨幣均下跌 0.6%，分別降至 112.75 日圓和 0.9926 瑞朗。

本週市場參與者聚焦週三 Fed 今年最後一次的會議，預期 Fed 仍會升息，但在近日鮑爾與其他 Fed 官員發言轉鴿派後，明年的升息預期則開始減弱。

一直批評 Fed 升息計畫的美國川普總統週一在推特上發文，稱 Fed 應該暫停升息。

本週第一波經濟數據包括，帝國製造業指數下降至 19 個月低點，以及住房建築業指數下降至約莫 3 年半的低點。

本週其他貨幣政策更新消息包括：日本央行 (週三)、英國央行 (周四)。

投資者也將關注中國的中央經濟工作會議與領導人習近平週二的演說。

英國方面，工黨領袖 Jeremy Corbyn 宣布將對梅伊再發動不信任投票。

上週梅伊才挺過自家人發動的不信任投票。週一稍早梅伊向國會議員表示，舉行二次脫歐公投恐會損害人民對政府的信心。梅伊不願意在聖誕節休會前表決其脫歐協議，而欲在 1 月 14 日那一週舉行投票，如此做法飽受國會議員的抨擊。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，雖然在一年最後幾天內，交易量通常會下降，但「脫歐議題持續是英鎊未來幾週潛在極度震盪的因素。」

英鎊週一守住漲幅，自上週五的 1.2583 美元上漲至 1.2623 美元。根據 FactSet，英鎊本月和今年兌美元和歐元均下跌。