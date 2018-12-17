◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 25896 0 2371 大同 -9879 -17142 00637L 元大滬深300正2 24347 0 2888 新光金 -2760 -43415 00632R 元大台灣50反1 19330 0 2892 第一金 -2040 -11120 2603 長榮 3446 16960 3037 欣興 -1987 10512 00633L 富邦上証正2 2820 0 2887 台新金 -1798 -40802 2618 長榮航 2618 9386 2337 旺宏 -1787 -24866 2610 華航 1536 11696 2448 晶電 -1250 1291 2330 台積電 1451 -3874 00648R 元大S&P500反1 -964 0 0056 元大高股息 1324 8583 00664R 國泰臺灣加權反1 -959 0 0050 元大台灣50 1296 6650 00673R 元大S&P原油反1 -912 0 00636 國泰中國A50 1167 6489 2891 中信金 -854 -40593 2303 聯電 882 -10764 2376 技嘉 -843 -5943 00655L 國泰中國A50正2 688 0 1605 華新 -697 -13209 2344 華邦電 671 8482 00677U 富邦VIX -647 0 006205 富邦上証 670 0 3576 聯合再生 -596 686 1101 台泥 635 -17848 2890 永豐金 -575 -8052 9904 寶成 628 -2390 2104 國際中橡 -574 -333 2349 錸德 607 3579 8105 凌巨 -570 -314 2456 奇力新 588 -1325 4960 誠美材 -569 -2435 00642U 元大S&P石油 577 0 3338 泰碩 -568 -334 1402 遠東新 569 -7785 00671R 富邦NASDAQ反1 -539 0 2323 中環 472 -1598 2884 玉山金 -532 -14251 2498 宏達電 458 -12349 2324 仁寶 -517 -8207 2022 聚亨 423 1921 00669R 國泰美國道瓊反1 -512 0 00676R 富邦臺灣加權反1 406 0 2377 微星 -512 -3706 2408 南亞科 394 -3164 2481 強茂 -505 -3797 1310 台苯 377 3365 2313 華通 -486 3919 2812 台中銀 371 8465 00675L 富邦臺灣加權正2 -463 0 00692 富邦公司治理 368 8853 2605 新興 -440 -335 2301 光寶科 366 10836 2356 英業達 -437 -4979 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股