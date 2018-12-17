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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 群益臺灣加權反1 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     茂矽       
宏洲     正道     富邦發達          日馳              大統新創 福懋油   健策       
嘉裕              富邦金融          華新科            本盟     大統益   祥碩       
東華              元大MSCI台灣          康控-KY           銘旺科   天仁     易華電     
立益              永豐臺灣加權          立積              健和興   宏亞                
佳和              富邦日本          杜康-DR           旭隼     南染                
昶和              國泰日經225          陽光能源-DR          元晶     立益                
三洋紡            元大歐洲50          康友-KY           遠雄來   聚隆                
本盟              元大日經225                            統領     昶和                
瑞利              元大韓國                            威宏-KY  大統新創            
正峰新            兆豐藍籌30反1                            泰昇-KY  日馳                
億泰              元大S&P日圓反1                                     亞崴                
毛寶              富邦歐洲                                     中宇                
懷特              FH彭博高收益債                                     正峰新              
燁興              FH彭博新興債                                     錩泰                
威致              群益道瓊美國地產                                     程泰                
華豐              華頓S&P布蘭特反1                                     吉茂                
首利              富邦臺灣優質高息                                     氣立                
麗正              FH富時高息低波                                     永新-KY             
東訊              國泰新興市場                                     華電                
華泰              宏洲                                         三洋電              
錸德              嘉裕                                         榮星                
倫飛              東華                                         艾美特-KY            
虹光              立益                                         台硝                
威盛              佳和                                         元禎                
國碩              昶和                                         毛寶                
銘旺科            三洋紡                                       日勝化              
統懋              本盟                                         展宇                
翔耀              瑞利                                         亞諾法              
太空梭            正峰新                                       華廣                
麗臺              億泰                                         三福化              
華映              毛寶                                         士紙                
吉祥全            懷特                                         高興昌              
憶聲              燁興                                         東明-KY             
科風              威致                                         鑫永銓              
力特              華豐                                         六暉-KY             
喬鼎              首利                                         申豐                
正達              麗正                                         智寶                
晟鈦              東訊                                         銘旺科              
聯德              華泰                                         互盛電              
同泰              錸德                                         翔耀                
新世紀            倫飛                                         資通                
誠研              虹光                                         連宇                
綠能              威盛                                         華新科              
誠創              國碩                                         建碁                
嘉威              銘旺科                                       聯德                
聯合再生          統懋                                         玉晶光              
力銘              翔耀                                         新至陞              
亞太電            太空梭                                       時碩工業            
達能              麗臺                                         傳奇                
太極              華映                                         迎廣                
傳奇              吉祥全                                       金橋                
清惠              憶聲                                         互億                
慧友              科風                                         關貿                
百一              力特                                         亞弘電              
捷泰              喬鼎                                         全國電              
天瀚              正達                                         悅城                
迅杰              晟鈦                                         寶徠                
華上              聯德                                         愛山林              
光麗-KY           同泰                                         皇昌                
元晶              新世紀                                       遠雄來              
華冠              誠研                                         夏都                
裕豐              綠能                                         雲品                
寶徠              誠創                                         新天地              
陽明              嘉威                                         欣欣                
六福              聯合再生                                     統領                
康師傅-DR          力銘                                         客思達-KY            
聖馬丁-DR          亞太電                                       同方友友-DR            
神州-DR           達能                                         晨訊科-DR            
耀傑-DR           太極                                         友佳-DR             
同方友友-DR          傳奇                                         精熙-DR             
晨訊科-DR          清惠                                         匯僑                
友佳-DR           慧友                                         一零四              
陽光能源-DR          百一                                         大豐電              
精熙-DR           捷泰                                         欣天然              
中福              天瀚                                         新海                
雷虎              迅杰                                         秋雨                
中視              華上                                         欣高                
秋雨              光麗-KY                                      全國                
新利虹            元晶                                         jpp-KY              
國光生            華冠                                         南六                
                  裕豐                                         基勝-KY             
                  寶徠                                         美吉吉-KY            
                  總太                                         波力-KY             
                  陽明                                         泰昇-KY             
                  六福                                         政伸                
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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