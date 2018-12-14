【豐銀投顧】短進短出 才是王道！

◆盤勢分析

這一陣子筆者一直強調面對目前的盤勢，一定要以短進短出為主主，而且是不管股票或是期貨。理由其實非常簡單，在去年 2017 年一整年時，台股 VIX 指數平均都在 15 以下，甚至大多數時間都在 12 上下遊走，縱然偶而出現短線的恐慌造成 VIX 指數大飆張，但通常只是一日行情且常常馬上平息。但從今年開始卻震盪的幅度非常之大，這樣的盤在操作上增加了非常多的困難，在這種情況留倉就會變成一種心理上的煎熬，更會使得長線佈局的資金縮手。而偏偏長線資金又是穩定股市最大的力量，這股力量不大，當然造成台股更加不穩定，可說是惡性循環，所以筆者說，既然盤勢不穩定，操作當然宜短不宜長。

在這個前提之下，筆者最近就帶著我們小老鼠 168-937 家族連續的操作了好幾檔短線股搶短。像是聯嘉、譁裕、聯茂、華晶科、精星、華晶科、元太、中揚光、中纖、揚智、宜進… 等，都是我們短線的代表作，這些股票我們操作最長只有二週，最短則只有一個晚上 (隔日沖)，獲利從 2%-14% 不等。這樣的操作是近期最穩健的作法，也是最沒有心理負擔的作法。近期的盤勢多空很難捉摸，就拿昨天來說好了，鴻海郭董才說要買自家股票護盤，今天卻馬上就被賣下來，操作之難度由此可見一般。

因此未來我們除了持續以短線進出做為我們的操作主軸外，還是要多注意國際上的變動。雖然說美股明年很有可能走緩升息甚至不升息的路線，但貿易戰及歐洲情勢的不平靜再加上美國聯準會啟動的縮表會使得資金較為緊縮。再加上蘋果銷售放緩及中國市場的隱憂，各種利空的排山倒海而來，明年的操作肯定不容易！請大家多留心！下週的走勢大體上和本週差不多，仍然會是橫盤震盪格局，特別是量能的變化要非常小心，爆出太大的量都不宜追多，而下殺時量縮則不應在低點停損，才是安全的作法。不管如何我們還是堅持短進短出，賺賠的幅度都小，才能安然渡過這種行情，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師