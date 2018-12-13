【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

同致

◆盤勢分析

中美貿易戰暫時緩和，台股今日還是以集團作帳行情及汽車零組件股為主要，加上中小型股的表現，開盤在 9827 點，最高 9871 點，最低 9815 點，終場以 9858 點作收，成交量 1122 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

最近中小型股的漲勢相對大盤指數強勁，當中又以 <5G 概股>最明顯，統新 (6426)、信驊(5274) 今天來到漲停，中磊 (5388)、譁裕(3419) 也都上漲 4% 以上，宏碁 (2353) 上漲 3.89%。

外資報告指出 MLCC 市場需求下滑，牽動 <被動元件> 股價走弱，國巨 (2327) 大跌 7.09%、華新科 (2492) 下跌 4.93%、九豪 (6127)、大毅(2478) 下跌 3.4% 以上。

<IC 設計>方面，瑞昱 (2379) 上漲 4.29%，威盛 (2388)、矽創(8016)、聚積(3527) 漲幅皆有將近 4%。

<光學鏡頭>方面，鴻海轉投資的光學鏡片模具廠中揚光 (6668) 蜜月行情持續走揚 5.81%、揚明光 (3504) 上漲 2.14%、今國光 (6209) 則是小跌 0.68%。

<電動車概念股>英瑞 - KY(1592)漲停、統振 (6170) 上漲 4.55%，胡連 (6279)、同致(3552) 皆漲 3.5% 左右，康舒 (6282)、西勝(3625) 皆漲 2% 以上。

<生技股>羅麗芬 - KY(6666)漲幅 4.91%、泰福 - KY(6541)漲幅 4.75，和康生 (1783)、懷特(4108) 皆上漲 1% 以上。

總結:

台股緩步推升，有集團作帳行情加溫，加上中小型股輪漲，雖然成交量僅較前日小幅增加，但市場還是偏向保守。短期年底作帳行情仍可期待。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。