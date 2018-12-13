華義朝遊戲代理及美術代工發展 明年推3款遊戲 盼營運損益兩平

華義 (3086) 董事長張協建指出，面對全球遊戲市場競爭越來越激烈，華義為擴大營收來源，成立美術代工團隊，目前美術人員有 30 位左右，明年華義朝遊戲代理及美術代工兩大方向，預計推出 3 款遊戲，目標能損益兩平。華義為國內老字號遊戲公司，成立於 1993 年，2004 年成立華義電競隊，也代理熱門遊戲，像是《Special Force》及《熱血三國》等。



面對遊戲產業從線上遊戲轉移至手機遊戲，華義因轉型慢，導致連續虧損 5 年，2017 年調整策略，成立美設計中心，除代理海外精品遊戲外，2018 年也擴編美術團隊，這塊貢獻從華義今年虧損幅度大幅縮減看到成果。



張協建指出，全球遊戲市場競爭越來越激烈，華義今年沒有作品推出，但在逐漸開始控制營業費用，讓成本逐季遞減加上美術代工團隊貢獻下，今年前三季每股虧損 0.84 元，較去年同期虧損 2.89 元大幅減少，預估第四季虧損幅度也會縮小。



華義預計最快年底、最慢明年初將會推出代理韓國手遊《來我家玩吧》，該款遊戲是由韓國 Kakao Games 研發的全年齡社交遊戲，精緻可愛風格受韓國玩家喜愛，不僅曾創下單月下載量超過 250 萬次佳績，至今也仍是韓國模擬類型遊戲的暢銷代表作。



展望 2019 年，張協建指出，華義將朝遊戲代理及美術代工兩大方向發展，目前公司有 80 位員工，其中美術人員約 30 位，明年預計推 3 款遊戲，中國、日本及韓國都會積極取得遊戲代理，華義也會思考朝長青類的遊戲為發展，像是博弈類等，讓遊戲生命週期不至於太短或是讓公司業績起伏過大，盼明年整體營運可以損益兩平，未來朝獲利目標邁進。

