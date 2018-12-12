聚陽高成長、「淡季消失」 將擴大外包比重 2021年上探15%

聚陽 (1477) 高成長確立，不過，董事長周理平認為營運上最大的挑戰是產能，此一部份將以擴大外包的方式因應，預計 2021 年，外包比例將上探 15%。周理平表示，如果自己增加產能，短期成本高，風險也大，因為產業變化快，所以聚陽在開廠都會先考慮要怎麼收，以完善風險控管。他舉例，像是 2016 年成長停滯，原因之一就是開了很多自有產能，訂單卻無法滿足，所以當時找了很多代工的案子，希望填飽。



但是這兩年聚陽本身的訂單已可滿足，今年更提高外包比重。他說，聚陽今年外包比重約 7.7%、105 萬打產能，未來幾年這一部份會繼續提高，目標在 2021 年要達到 15% 的外包比例，屆時聚陽年產能約 1,700-1,800 萬打，15% 就是約逾 250 萬打，明年先挑戰 150 萬打。



不過，外包產能也有學問，淡季的時候自己產能夠就減少外包，這就會影響旺季時協力廠接你訂單的意願，所以，如何讓「淡季消失」很重要，估計聚陽明年就可以達到淡旺季效應淡化的境界，如此一來，一年四季的外包的產能就可以調配，甚至透過外包，好的協力廠商可以進一步考慮併購。不過，直到目前為止，聚陽還沒有啟動併購的計劃與標的。