台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月12日

中國大陸半導體產業崛起，今年半導體設備採購金額首度擠下台灣，成為全球第二大市場，僅次南韓；台灣則連兩年衰退，今年排名第三。國際半導體產業協會（SEMI）還預估，明年設備市場將微幅下滑，但二○二○年將再創歷史新高，而南韓、中國大陸、台灣明年相對排名則維持不變，居全球前三大市場地位。

鴻海董事長郭台銘以自有資金力挺鴻海，11 月大動作加碼 2.7 萬餘張鴻海股票，以每股均價 70 元估算，郭董當月自掏腰包逾 18 億元買自家股票。鴻海昨（11）日對此表示，此為個人理財規畫。

被稱為「全國最貴籃球場」的台北市信義區 D1 區塊，富邦集團花了八年將這塊台北市最精華的地塊整合完畢後，究竟要如何開發？如今答案揭曉，將引進全球頂級奢華飯店品牌「瑰麗酒店集團」（Rosewood），預計 2024 年開幕。

經濟日報

小股東注意 郭台銘大買鴻海股

富邦最貴籃球場 變奢華飯店

美中代表熱線 北京釋善意

工商時報

馬克宏掏百億歐元 安撫黃背心

2021 機車全面裝 ABS 喊卡

外籍旅客退稅 提高至 4.8 萬

聯合報

半導體設備採購 陸首度超越台灣

陸禁售 iPhone 經部憂轉購效應

中國製造 2025 大陸考慮調整

蘋果日報

GoPro 明年 byebye 中國

加拿大首度表態 擬與我談投保協議

全聯明年底電商上線 取經松本清、京東商城

中國時報

防患灰犀牛 組織韌性決定成敗

抓住回流台商 明年起是關鍵

延後脫歐表決 梅伊急赴歐求救

自由時報

不受華為案影響 中將降美汽車稅

中國禁售舊款蘋果 高通只贏到面子

賴揆會工商界 對談最新經濟策略