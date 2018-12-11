台灣線上影視產業協會成立周年 提「六大建議」白皮書

由合法正版的 14 家 OTT 線上影視平台、 3 家線上音樂平台共同成立的「台灣線上影視產業協會」成立滿 1 周年，今 (12/11) 日舉辦「2018 OTT 影視音之未來發展與挑戰學術研討會」，邀請資策會、賴文智律師、葉志良教授、江雅綺教授等學者專家，分享台灣 OTT 產業現況、面臨的挑戰與未來展望。

研討會上，業者也遞交「2018 台灣線上影視產業協會白皮書」給 NCC 主委詹婷怡、文化部次長李連權與智慧局長官，針對 OTT 影視音產業之未來發展提出建言。

包含 1. 積極防治及取締盜版、建立授權與查驗機制、2. 建立境外之付費 OTT 平台管理機制、3. 扶持本土 OTT 平台、4. 協助本土 OTT 影視音內容及 OTT 平台走向國際、5. 鼓勵台灣本土自製內容、6. 落實音樂版權，建立單一授權窗口等六大面向的政策建言，期盼政府協調產官學界共同努力，並落實影視音產業未來發展之計畫，加速推動臺灣文創及優質之影視音內容走向全世界。

2016 年台灣開始進入 OTT 元年，歷經 2 年戰國時代，台灣本土 OTT 業者也面臨時許多困難與挑戰，「台灣線上影視產業協會」理事長錢大衛表示，面對韓國、大陸影視產業強勢壓境，台灣受限市場規模，在有限製作費用下，影視人才流失，大幅壓縮本土影視發展，加上盜版影音猖獗，嚴重威脅影視產業生存。

此外，台灣對於境外之付費 OTT 來台的管理機制並未完善，各國的 OTT 湧入台灣，處處擠壓本土 OTT 產業，甚至影響台灣影視產業發展，協會願意和政府各單位部門一起努力，落實這些建議事項，促進 OTT 整體產業之健全發展，滿足所有消費者的需求。