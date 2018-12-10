〈車市〉機車明年起恐漲價 三陽、光陽搶推促銷衝刺年終購車潮

明年二行程汰舊換新補助將縮水，且交通部預計自 2019 年起，強制國內 126 c.c. 以上新出廠機車須加裝 ABS，由於明年車價可能會因此貴了 7000-8000 元，可看到三陽 (2206-TW) 和光陽兩大機車廠均積極促銷，搶攻年末的購車潮，也可望為市場買氣再做最後衝刺。

由於許多地方政府補助即將到期，2020 年甚至會取消施行淘汰二行程機車補助措施，三陽表示，現在是消費者可拿到最多補助的最後時機，預料從明年 1 月起，補助只會越來越低。

不僅如此，交通部參考歐盟規定修正《車輛安全檢測基準》，自 2019 年元旦起，國內 126 c.c. 以上新出廠機車須強制加裝 ABS，而 125 c.c. 以下則因馬力、車速不如前者，在 ABS 或 CBS 二擇一，也就是說，新制上路後，明年車價都會提高。

三陽說明，標配 ABS 車價較貴，預估車價可能會多 7000-8000 元，而 CBS 則也會依成本提高。

為了搶攻機車族於年末的購車和換車潮，三陽今 (10) 日宣布強打優惠方案，如 GT SUPER 125 搭配二行程汰舊換新最高補助 13100 元。

光陽則是在發表電動車後，積極強打相關促銷，光陽說明，對應最新六期環保法規，車廠均增加不少防治成本，因此，已推出 GP125 41800 元 (鼓煞) 與 Cue100 38800 元的汰舊換新優惠，同時，Ionex 智能電動機車 Nice 100EV 以 29800 元搶買氣 (以桃園地區為例)。

前 11 月台灣機車市場總領牌數僅 76.4 萬台，年減 30%，就看補助倒數計時能否為年終衝出一波強勁買氣。