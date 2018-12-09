投信：台股12月外資放假 跌深中小型股可望有表現

台股上周五 (7 日) 盤勢回穩，加權指數開高上漲 76 點收 9,760 點，未破 11 月整理區間低點；櫃買指數亦收紅續站月、季線之上，反彈格局有守，投信認為，進入 12 月外資放假期，預料對權值股的操作力道減輕，加權指數或呈區間整理，仍以跌深或低估的中小型股較有行情表現機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，華為事件、指標蘋果供應鏈廠 11 月營收公布拖累盤面，市場情緒大受影響，不過台股經過資減券增後籌碼趨於穩定，部分短線強勢個股 7 日有收復重挫黑 K 表現，股價波動加劇則再次驗證｢逢回低接｣的重要，會是掌握這波反彈漲勢的關鍵，未來台股整體仍走跌深反彈格局，並受美國升息決策與美中貿易局勢牽動。

周書玄分析，美債殖利率出現十多年來首次倒掛，華為財務長遭扣留被視為是美方就貿易談判的再施壓，市場解讀為後市利空變數，加上機構法人報告再直指產業面庫存偏高問題，周一大漲的台股出現劇烈修正在所難免。

針對美國升息，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，在通膨與就業數據持續良好下，市場預期聯準會 12 月將會升息，至於未來漸進升息的相關描述是否調整，則受經濟成長與潛在貿易戰影響牽制，也是新興市場資金面的重要變數。

至於美中貿易協商部分，郭修伸認為，G20 會議美、中同意暫停提高關稅，但雙方會後新聞稿差異頗大，顯示歧見並未解決，且美方要求 90 天時限等於設定底線，持續對中施加壓力，諸項美方提出關於智慧財產權、開放市場與公平競爭，以及不得刻意要求技術移轉等要求，與中國製造 2025 政策無法配合，推估中國全盤接受的可能性偏低，持續觀察後續談判進展。