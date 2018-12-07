10月股災肇禍！整體勞動基金今年至10月底依市價計算報酬率為-0.47%

勞動部勞動基金運用局今日發布新聞稿表示，10 月份國際金融市場在中美貿易戰持續升溫、英國硬脫歐疑慮及新興國家資金外流等重大議題干擾下，呈現劇烈震盪下跌。勞動基金短期績效雖受到影響，然以整體勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近 5 年及 10 年之平均報酬率仍有 4.80% 及 3.75%，中長期投資績效均優於法定的保證收益率。勞動基金運用局表示，受到市場波動影響，基金短期操作難度提高，勞動基金運用局隨時掌握市場動態，彈性調整配置，積極將投資成果獲利了結，也逢低布局長期投資部位，整體勞動基金今年迄 10 月底已實現收益 1,486 億元，竭力降低市場波動影響。整體勞動基金今年截至 10 月底依市價計算報酬率為 - 0.47%，國內外投資表現仍較市場主要指標為優，且 11 月股市稍有回穩，經初步估算收益數已轉回正數。



展望未來，勞動基金運用局表示，全球經濟短期雖有趨緩態勢，但整體基本面仍具長期投資價值，將會持續密切關注經濟情勢，適時調整投資部位，在可承受風險下追求基金穩健報酬，保障勞工經濟安全與退休生活。且新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。





