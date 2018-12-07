證管會延後審批ETF 比特幣重挫逾10% 跌破3400美元

美國證券交易委員會 (SEC) 日前表示，將延後審批金融科技公司 SolidX Partners 和資產管理公司 Van Eck，提出的加密貨幣 ETF 申請；受此消息影響，今 (7) 日比特幣價格重挫逾 10%，跌破 3400 美元。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週五下午 4 點 20 分，比特幣下跌 11.66%，至 3370 美元；以太幣下跌 16.13%，至 85.82 美元；萊特幣下跌 14.30 %，至 25.70 美元；瑞波幣下跌 10.69 %，至 0.30 美元。

SEC 原定於 12 月，對 SolidX Partners 與 Van Eck 提出的加密貨幣 ETF 申請，進行審批，現又決定延後至明年 2 月 27 日之前；對於近期跌跌不休的加密貨幣市場而言，不啻為一大打擊。

受上述消息影響，比特幣於 24 小時內，大跌近 10%，且跌幅持續擴大。

11 月底，SEC 主席 Jay Clayton 便指出，加密貨幣必須先解決缺乏市場監督、價格易被操縱、容易失竊等問題，才可能放行加密貨幣 ETF 上市。

Clayton 也強調，首次代幣發行 (ICO)，一定得走向「證券化」。