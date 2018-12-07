【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

華為財務長在加拿大轉機時無預警遭逮捕，加上智慧型手機前景不妙，不論是蘋果 iPhone 或是大陸智慧機市場，都將出現雙位數衰退，摩根士丹利證券一口氣降評八檔個股、蘋概股 11 月營收差於預期消息，令 6 日台股跳空開低走低，失守十日及月均線，類股無一幸免，終場加權指數收在 9684.72 點，下跌 232.02 點或 2.34%，成交額 1443.03 億元。 OTC 指數收在 123.81 點，下跌 4.2 點或 3.28%，成交額 400.62 億元。

華為 CFO 孟晚舟 12/1 因違反對伊朗制裁禁令遭逮捕，消息遲於週四揭曉；英國電信商 BT 3 日宣布將移除華為 4G 通訊設備，且不得參與 5G 設備競標；華為落難，不僅 2000 家供應鏈跟著遭殃，也為美中貿易戰再添波瀾，國際股市更是被打了好幾個耳光，6 日台股收長黑 K 棒，日線連三黑，權值、中小型、韓流概念股全都一面倒，日量成長逾 25%，各期均線皆下滑，技術面向下沈淪。籌碼方面，三大法人連二日同步賣超，其中外資三天賣超台股逾 336 億，期貨淨多單部位亦大幅減碼。考量貿易戰系統性風險增溫、基本面、技術及籌碼面都轉弱，台股恐向下修正，建議降低持股保守觀望為宜。

