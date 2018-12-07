【大慶證券】盤前分析－美股跌幅收斂 有助台股短線短彈



◆盤勢分析

近兩日市場訊息混雜，亞股普遍走跌，陸股兩日下跌 2.28%，但美股周三休市，使累積的市場恐慌氣氛與昨日一次爆發，VIX 恐慌指數最高攀升至 25.94 點，美股四大指數開盤直接重挫，道瓊暴跌 780 點，所幸在 Fed 傳出因通膨疲軟及油價下跌考慮修正先前升息步調，收斂跌幅，終場道瓊僅下跌 79.4 點，跌幅 0.32%、那斯達克尾盤更翻紅上揚 0.42%，顯示市場賣壓不如預期強烈，今日亞股有機會反守為攻，但在中美關係動盪之際，恐慌情緒放大，股市上下波動恐較為激烈。

外資下修手機產業展望，蘋概股大立光、可成營收不如預期，加深擔憂情緒，同時華為 CFO 被捕，市場擔憂中興事件重演，美中關係進一步惡化，使亞股普遍開低走低，台股更跳空開低，終場下跌 232 點收在 9684 點，成交金額 1443 億。以集中市場來看，昨日跌破月線回到先前 9616~10014 的區間下緣，後續觀察低點 9616 點能否守住，只要不被有效跌破，後續仍有望以盤代跌，待市場擔憂情緒淡化。另外櫃買市場因先前漲勢較強，昨日大跌 3.6%，所幸並未跌破季線，考量月線持續上揚，仍有助支撐指數，短線只要月線不破，仍有機會重振旗鼓待時機表態。

觀察昨日盤面，大立光、可成營收表現不佳，使蘋概股走弱，加上華為事件，拖累相關的光通訊、基地台等網通族群走疲，在擔憂情緒升溫下，先前漲多的被動元件、矽晶圓、MOSFET 等全數回吐獲利，當中指標股如國巨、華新科、尼克森等更跌停作收。然而在電子股殺聲隆隆之際，傳產股逆勢抗跌，汽車零組件、台塑四寶、水泥等跌幅普遍較輕，紡織成衣的儒鴻、製鞋的寶成、自行車的美利達與巨大更逆勢收紅，另外 11 月營收表現亮眼的江興鍛、新普等也都有表現。因此整體來看，雖市場擔憂情緒蔓延，但跌幅較重的多為先前漲多類股，或基本面狀況出現雜音的族群，部分營收表現亮眼、具基本面利基的類股，在盤勢動盪下相對抗跌，並未出現明顯恐慌性賣壓，因此產業正向的類股，只要重要支撐不破，待盤勢穩定後，有機會率先止穩表態，相關族群可參考 5G、電動車、PCB 等。

