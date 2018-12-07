台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月07日

習川會 12 月 1 日在 G20 峰會期間舉行，會後美國釋出 25％關稅暫緩 90 天利多，同一天逮捕華為財務長孟晚舟，但消息落後多日才傳出，昨（6）日亞歐股市聞訊，全面重挫，美國總統川普採取「邊談邊打」的兩手策略，讓跟隨風向球的投資人大嘆，「作多作空都慘遭修理！」

行政院會昨（6）日通過《所得稅法》修正草案（俗稱名模條款），薪資所得計算採定額減除或特定費用核實減除擇一；未來包括治裝費、職業上工具支出及進修訓練費三項特定費用可核實減除，每項減除上限為薪資收入的 3％，預估 7 萬個高薪族受惠，稅損 20 至 42 億元，每位平均減稅 2.86 萬至 6 萬元不等。

晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家昨（6）日表示，台積電最先進 7 奈米製程為半導體產業帶來創新，後續包括 5 奈米及 3 奈米等先進製程將持續投資擴產，以因應人工智慧（AI）及 5G 強勁需求。他表示，未來 5 年的資本支出會維持在 100∼120 億美元高檔區間，每年營收成長 5∼10％的目標不變。



經濟日報

美重擊華為 全球科技股嚇趴

央行示警: 明年比今年差

名模條款拍板 7 萬人省稅

工商時報

華為遭空襲 概念股全倒

川普兩手策略 多空全遭修理

台積五年展望 魏哲家定軍心

聯合報

2018 年度代表字出爐「翻」

衝普及率 4338 種帳單可用台灣 Pay

台股重挫 顧立雄: 外資進出不需太操心

蘋果日報

年底旺季行情 雙印巴西動能強

股市跌深反彈 印度基金值期待

台積副總配車 賓士變 CAMRY

中國時報

10 元鑄幣爆量 央行推給夾娃娃

美發動科技點穴戰 陸恐報復

中油盈餘超額 立委要求修公式

自由時報

減火、卡綠、不要核廢… 2020 年起恐缺電

魏哲家：台積電資本支出 未來 5 年每年逾 3 千億

貿易戰＋油價波動 台塑四寶 11 月營收衰退