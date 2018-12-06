◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 宜特 新昕纖 生泰 大江 易威 太普高 富邦美債20年 友威科 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 元大美債7-10 緯軟 東林 美時 南璋 富邦中國政策債 信驊 欣厚-KY 進階 勝昱 元大美債1-3 杰力 友銓 強生 飛寶企業 元大投資級公司債 凱鈺 達威 寶島科 精確 元大中國債3-5 中美晶 三圓 德麥 宏易 群益15年IG電信債 信昌電 雙喜 中華食 唐鋒 群益15年IG科技債 合晶 力泰 世坤 聯光通 群益10年IG金融債 松崗 理銘 惠光 榮群 國泰投資級公司債 茂迪 亞都 冠好 天宇 國泰5Y+新興債 神盾 東凌-KY 萬國通 新零售 國泰1-5Y高收債 環球晶 明揚 新昕纖 力新 富邦全球投等債 匯鑽科 綠河-KY 聚紡 恩得利 富邦全球高收債 大宇資 欣泰 力肯 李洲 國泰中國政金債5+ 三貝德 泰茂 凱柏實業 富邦中政債0-1 VHQ-KY 精確 元炬 富邦A級公司債 崇友 及成 FH中國政策債 方土霖 和進 凱基中國債3-10 宏易 耀勝 凱基新興債10+ 至興 倚強 凱基科技債10+ 長佳 錦明 元大AAA至A公司債 瑞穎 鑫創 群益AAA-AA公司債 大恭 廣寰科 群益15年IG公用債 永純 點晶 群益15年EM主權債 雙邦 斐成 FH能源債 致振 泰谷 FH製藥債 威潤 典範 FH新興企業債 創威 長天 國泰A級公司債 唐榮 振維 合世 世鎧 鴻翊 易威 晉椿 迎輝 穆拉德 世豐 欣厚-KY 南璋 強新 兆遠 勝昱 松和 太欣 飛寶企業 寶碩 系統電 精確 凌網 世紀 宏易 恩得利 華容 唐鋒 川寶 建榮 聯光通 謚源 立衛 榮群 李洲 天揚 天宇 元炬 鈺創 新零售 港建 佳總 力新 及成 合正 恩得利 笙泉 寶聯通 李洲 新洲 凱鈺 凱柏實業 和進 德宏 元炬 耀勝 合邦 及成 倚強 萬旭 和進 至寶電 久正 耀勝 錦明 上揚 倚強 鑫創 全譜 錦明 宇環 易通展 鑫創 點晶 安鈦克 廣寰科 幸康 元隆 點晶 泰谷 沛亨 斐成 長天 九暘 泰谷 由田 凱碩 典範 森寶 全達 長天 矽瑪 奧斯特 振維 亞帝歐 保銳 鴻翊 先益 越峰 迎輝 泓格 英格爾 欣厚-KY 博磊 士開 兆遠 東林 昇益 太欣 精聯 志嘉 系統電 營邦 富裔 世紀 晶達 燦星旅 華容 桂盟 富驛-KY 建榮 立衛 劍湖山 立衛 合正 德記 天揚 金利 泰偉 鈺創 三聯 華義 佳總 合邦 昇華 合正 亞元 得利影 寶聯通 業強 鼎創達 凱鈺 萬旭 花王 德宏 訊達 邦泰 合邦 撼訊 萬旭 順發 久正 亞銳士 上揚 信昌電 全譜 合晶 易通展 育富 安鈦克 晉泰 元隆 全譜 沛亨 沛波 九暘 元隆 凱碩 沛亨 全達 迅德 奧斯特 大中 保銳 廣錠 越峰 神盾 英格爾 倉和 士開 勁豐 昇益 光菱 志嘉 星雲 富裔 奧斯特 燦星旅 大世科 富驛-KY 博大 劍湖山 鑫龍騰 德記 三圓 泰偉 三豐 華義 雙喜 昇華 力泰 得利影 豐謙 時報 富裔 鼎創達 惠普 花王 中連貨 邦泰 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 紅馬-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 富堡 大汽電