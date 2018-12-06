兩大產品銷售成長帶動 瑞基11月營收1937萬元 歷史第三高

瑞基海洋 (4171-TW) 今 (6) 日公告 11 月合併營收 1937 萬元，月增 41%，年增 64%，創歷年來單月營收第三高，瑞基表示，11 月營收受惠畜產及寵物試劑銷售大幅成長，帶動營收衝高。累計前 11 月營收 1.6 億元，較去年同期成長 16%。

瑞基表示，由於畜產及寵物試劑銷售大幅成長，帶動 11 月營收衝高，目前包含中國、泰國、沙烏地阿拉伯等地都有新進展，瑞基透過 2013 年成立的金瑞鴻捷打通中國通路，目前已是中國寵物核酸檢測市場市佔率第一的地位，除寵物試劑需求持續成長，畜產試劑在中國也穩定拓展；加上泰國禽流感試劑需求增溫、新跨入的沙烏地阿拉伯地區穩定增長等，都帶動 11 月營收大增。

根據 Vetnosis 研究報告顯示，全球動物健康市場規模在 2020 年將達 330 億美元，其中畜產動物佔 59%、寵物佔 41%，瑞基目前也轉型朝全方位現場檢測防疫的目標邁進，在核酸 POC 平台發展一系列現場檢測設備及試劑，從水產、畜產、寵物到人病檢測已完成完整布局，市場逐步在今年發酵，瑞基除繼續在中國拓展市場，也將以亞洲 8 國及歐洲地區寵物市場，作為明年目標。

中國市場未來仍是瑞基業績成長的重心之一，明年預計擴建 GMP 廠房，取得 POCKIT 第一代的生產製造及銷售資質，並規劃更多產品取得醫療器械證。瑞基提高對金瑞鴻捷的持股至 60% 預計在年底前完成，明年也能挹注營收。